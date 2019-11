“La supervisión judicial debería ser de corte netamente administrativo -sobre el manejo de recursos o de personal, por ejemplo-, pero no de corte jurisdiccional. No deberíamos decidir un alta o baja del Programa, ya que podría darse que tuviéramos, a su vez, que evaluar la validez o veracidad del testimonio de un testigo o declaración como arrepentido de un acusado. O sea, como jueces de Casación no podemos tener esa doble tarea”, advirtió un miembro de ese cuerpo.