El ex vicepresidente Amado Boudou, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, la dirigente de la agrupación Tupac Amaru Milagro Sala y el líder piquetero Luis D’Elía difundieron audios y videos que rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales.