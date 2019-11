El fiscal federal Carlos Stornelli pidió enviar a juicio a la ex presidente Cristina Kirchner, al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas, José López, y a un grupo de empresarios entre los que figuran Ángelo Calcaterra, Cristóbal López, Gerardo Ferreyra y Carlos Wagner, junto al financista y arrepentido Ernesto Clarens.