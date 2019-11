Solá dijo que no está en condiciones de asegurar si Argentina solamente le pedirá al FMI una extensión en los plazos de pago de la deuda. “Indudablemente estos plazos que se han firmado no los puede cumplir nuestro país y no estamos dispuestos a endeudarnos de nuevo para pagar deuda” , explicó en declaraciones a Radio con Vos.