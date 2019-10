Sin embargo, en el búnker de Consenso Federal no parecen darle gran importancia a ese tipo de planteos y aseguran que los votantes que buscan “un poco más de contenido no van a tener problema en que no mire a la cámara”. A sus ojos, no tiene sentido intentar cambiar su personalidad tranquila. Lavagna “es un técnico” cuyo fuerte es la gestión económica.