El presidente aseguró que la del 27 de octubre no es una elección más y reconoció que la inflación “es un flagelo” que afecta al país “desde hace 80 años”. Asimismo, insistió en que “el mundo se asustó cuando el 12 de agosto porque pensó que Argentina iba a volver al pasado”, pero advirtió que eso sucedió “porque no conocen a los argentinos”, y afirmó que “amagan un poco pero al pasado no se vuelve”.