“Perdimos nosotros”, respondió en diálogo con LNE ante la consulta de quiénes habían sido los ganadores y perdedores del debate. Con ironía, Baby Etchecopar declaró: “Si me dejas a los seis me los como crudos”. En su balance, Mauricio Macri fue el más destacado: “Se mantuvo en su lugar de presidente, marcó bien la cancha”. En cuanto al resto de los aspirantes a la presidencia, “(Roberto) Lavagna hizo de Lavagna, no sirvió”; “A (Juan José) Gómez Centurión lo respeto mucho como héroe pero no tiene capacidad para ser intendente de un pueblo”, criticó. También resaltó el rol de (José Luis) Espert: “Me encantó, muy sólido, lo superó varias veces a Alberto”; y con respecto a (Nicolás) Del Caño, dijo: “Son chicos con grandes proyectos pero improvisados”.