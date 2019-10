A la hora de los resultados, el candidato habló en plural. “Creo que hicimos diferencia claramente”, se entusiasmó. El trabajo en equipo fue sin embargo el mayor triunfo del Frente de Todos. El trabajo coordinado entre el team de México 337, el de Cristina Fernández del Instituto Patria y el del Frente Renovador. Hubo contenidos acordados y se trabajó en sintonía para que coincidiera lo que planteó el candidato con lo que expresaba la militancia en las redes sociales y la posición que defendieron distintos voceros, por ejemplo los massitas Diego Bossio y Mirta Tundis o el kirchnerista Agustín Rossi, que señaló que “nuestro candidato transmitió ideas, propuestas y estuvo contundente en todas las temáticas". "Sobre todo le transmitió a los argentinos y argentinas una enorme esperanza”, agregó. En contraposición a las últimas elecciones también fue una novedad la sintonía entre todos, que nadie se haya salido del libreto ni en Santa Fe, ni en los medios, ni en redes sociales. Y que el candidato no haya subestimado al formato y por el contrario, incluso contra su propio deseo y creencias, haya planificado su participación con rigurosidad. La participación de Daniel Scioli, como “ganador retroactivo” del debate del 2015 y para exponer a Macri en su reflejo, fue un gesto elogiado ampliamante, incluso cuando el papel del ex gobernador no fue el mejor cuatro años atrás.