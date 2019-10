En el peronismo hubo disputas internas para la definición de las candidaturas. El principal enfrentamiento fue entre Domingo Peppo, actual gobernador que buscaba ser reelecto, y Jorge Capitanich, ex gobernador entre 2007 y 2015 y actual intendente de la capital, Resistencia. Luego de peleas mediáticas y judiciales, acordaron que el ganador de la candidatura a senador nacional en las PASO de agosto sería también quien liderara la fórmula del justicialismo. Capitanich obtuvo el 75% de los votos que fueron para el Frente de Todos. En consecuencia, Peppo retrajo sus aspiraciones. Sin embargo, Eduardo Aguilar, actual senador nacional y ex ministro de economía provincial bajo la gestión de Capitanich, reemplazó al actual mandatario y compite con Capitanich bajo el Frente Chaco Avanza. A estos dos candidatos se suma Juan Bacileff Ivanoff, ex vicegobernador de Capitanich, que encabeza la fórmula del Frente Integrador. A pesar de las grandes probabilidades que tiene Capitanich de ser electo, esta elección constata una tendencia que se observó en las legislativas de 2017: una fractura entre el peronismo tradicional chaqueño y el más vinculado al kirchnerismo.