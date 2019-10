- Yo creo que el peronismo es el partido de la gobernabilidad, al radicalismo le cuesta mucho conformar una coalición electoralmente competitiva en sí misma, tiene que ir como socio de otros. El peronismo tomó la determinación de acompañar a Macri para que no haya problemas de gobernabilidad, lo que no era tan obvio cuando estalló la crisis cambiaria en abril del año pasado y se profundizó en agosto de este año. Por supuesto que fue una coalición imperfecta, pudo ser mucho mejor, pero me parece que esta idea de que vamos a esperar que pase el tiempo electoral y de que vamos a tratar de que termine lo mejor posible a pesar de las circunstancias económicas tan complejas, también demuestra que el peronismo no quiere ser corresponsable de un final abrupto de esta experiencia de Cambiemos.