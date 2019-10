En tanto, Milani cargó contra el ex gobernador de La Rioja y actual senador, Julio Martínez, quien fue el que presentó la denuncia: “Nunca, hasta el año 2013, nadie me citó en ningún expediente, nadie escuchó mi nombre, nadie me nombró bajo ningún punto de vista”. Además, dijo que la acusación elevada por Martínez es “una vergüenza institucional por parte de un senador que miente descaradamente”.