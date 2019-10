“Se habla de mi jubilación pero no sobre las votaciones de mí solo contra 11. De los amparos que presenté para salvar los árboles en la peatonal que después la Justicia me dio la razón, de los pedidos de informes de movilidades contratadas por el municipio con presuntas irregularidades, de mi oposición a las condonaciones millonarias a los casinos, de eso no se habla. Yo siempre oponiéndome a los privilegios, soy un concejal incomprable, he presentado más de 150 proyectos, no soy ‘ñoqui’ ni corrupto y eso me genera pagar el costo de la persecución del poder político de turno”, declaró a Tiempo de San Juan.