El ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner planteó además que aún no hay certezas sobre el futuro de la Agencia Federal de Inteligencia. Recientemente circularon versiones de que imagina desmantelarla. “No son cosas simples de resolver, hay un sistema funcionando y me preocupan algunas cosas absurdas que se dicen”, contestó.