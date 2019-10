Los magistrados entendieron que no existe peligro de que en libertad entorpezcan la casua. Para eso, los jueces se basaron en la postura del fiscal Carlos Stornelli, quien había dictaminado a favor de la libertad de los empresarios porque la prueba ya estaba toda reunida y no había riesgos procesales y porque los procesamientos de López y De Sousa no están firmes. La Cámara debe decidir si los confirma.