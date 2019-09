El monobloque del senador rionegrino existirá hasta diciembre: el mandato de Pichetto finaliza a fin de año y no volverá al Senado, a menos que Juntos por el Cambio logre el triunfo en las elecciones de octubre. En ese caso, y como vicepresidente, Pichetto estaría al frente de la Cámara Alta aunque no en capacidad de senador electo: no podría participar de los debates ni votar, a menos que sea para desempatar.