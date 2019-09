"¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí? si no hubiéramos hecho nada? Creo que hubiera sido mucho peor. Para mí no hay dudas al respecto", dijo Lagarde, quien dejó formalmente su puesto el 13 de septiembre y se apresta a convertirse en la próxima presidente del Banco Central Europeo (BCE). La principal candidata a sucederla en su puesto anterior es la economista búlgara Kristalina Georgieva.