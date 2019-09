— No, no, no, yo laburo con todo el mundo. De hecho estuve haciendo algunas cosas para Acercarte en su momento, que después también me dejaron de lado de Acercarte porque los mismos macristas no quieren mucho, no sé si macristas, Cambiemos, por decir de alguna manera. No quieren mucho, no, no. Qué sé yo, el intendente de Hurlingham dijo: "No lo quiero a Acosta acá". Sentís censura. Pero no, yo con otros no. Todo lo contrario. A mí me pasó lo más raro del mundo. Alejandro un día me invita, le digo "che loco, quiero conocer Olivos ¿no? Cuando hablamos es de Rozitchner.