Más todavía, en la comuna 4 (Barracas, La Boca y Parque Patricios) y la comuna 8 (Villa Soldati y Villa Riachuelo) la diferencia a favor de Matías Lammens fue notable, que superó por 8 puntos y 19, respectivamente, al Jefe de Gobierno. Es decir, no importó la transformación que se realizó en el sur de la Ciudad, ni tampoco las obras, ni la modernización, ni siquiera la entrega de viviendas. "No llegan a fin de mes y punto, todo lo demás no te llena la heladera", grafican desde el oficialismo al analizar la cruda realidad que exhibió el resultado electoral.