José López sigue integrando el padrón de "privados de la libertad" pero no votará este domingo. El ex secretario de Obras Públicas, condenado a 6 años de prisión por el caso de los bolsos, está alojado en un lugar especial que no forma parte del sistema carcelario e integra el Programa de Testigos Protegidos. Fuentes oficiales revelaron que la Justicia no emitió una orden para trasladarlo a un lugar de votación.