"Toda la vida fui un trabajador, no pasé ni una noche en una comisaría. En la cárcel tengo diez en conducta. Me podrían dar la domiciliaria con la tobillera, pero no quieren porque me necesitan preso. Pero vamos a seguir pidiendo la excarcelación. En diciembre presentaremos un recurso en queja a la Corte Suprema", advirtió el dirigente del PSTU al portal El Furgon.com.