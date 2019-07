Asimismo anticipó que el Gobierno va a acompañar en el Congreso el proyecto del diputado de la UCR de Formosa, Mario Arce para que los familiares de los 10 soldados asesinados por el grupo guerrillero reciban una compensación económica. "Estamos convencidos de que es un acto de justicia porque por un lado se indemnizó aquellos que atacaron el cuartel en democracia y produjeron tanto dolor y tanta muerte, y el Estado no indemnizó, no cuidó, no protegió a los soldados que defendieron el regimiento y a sus familiares frente a un hecho tan aberrante en democracia cuando ellos estaban cumpliendo con su deber defendiendo una institución del Estado", señaló Avruj y agregó "el intento de toma del regimiento no fue una lucha por los derechos humanos, fue una lucha por el poder para debilitar el poder democrático."