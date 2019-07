Tampoco es real el supuesto audio donde Felipe Solá le pide a sus compañeros que intenten "no mostrar en campaña lo fachos que son". El del audio no es Solá, sino el humorista Ariel Tarico haciendo una parodia. El problema es que ese contenido se hizo circular por WhatsApp como si fuera algo que realmente dijo el diputado, cuando no fue así.