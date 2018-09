-No. La mayoría de las redes neuronales se entrenan con aprendizaje supervisado, que se es cuando se quiere hacer algo y uno tiene una entrada (input) y hay una salida (output) que se quiere automatizar. Por ejemplo, se puede buscar a una foto y que el sistema diga "hay un gato" en esta foto. En el aprendizaje no supervisado se le pide a una máquina que vea una serie de estas fotos y que descubra el concepto de gatos y perros a su manera y aprenda a categorizar las imágenes. Y eso no funciona del todo bien. Casi no hay uso del aprendizaje no supervisado en la industria ,aunque sí hay muchos ensayos sobre el aprendizaje no supervisado. Gran parte de lo que hacemos en Google y en otras industrias es el aprendizaje supervisado, es decir: se hace un set de datos con millones de fotos y se las categoriza diciendo "esto es un gato" o "esto es un perro" y estudiando la forma en que uno categoriza los datos. La computadora aprenda a replicar esa misma forma de categorización.