Cristina y Alberto no coinciden en muchas cosas, aún hoy. El ex jefe de Gabinete sostiene en privado que aquella noche en plena noche del voto no positivo de Julio Cobos en 2008, cuando en la habitación del matrimonio Kirchner en Olivos convenció a Cristina Kirchner de no renunciar y después se fue él del Gobierno, es una escena de ruptura que no volverá a repetirse.