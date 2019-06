"Quedaría bien que dijera que me arrepiento de haber hecho cadenas nacionales. Sería una mentirosa. No pienso hacer discurso de campaña donde se dice lo que la gente quiere escuchar. Conmigo no. No me arrepiento de las cadenas nacionales. Y quédense tranquilos que una vicepresidenta no habla por cadena nacional", completó CFK.