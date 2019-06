Además, se refirió a su experiencia particular como vicepresidente durante la primer gestión de Cristina Kirchner: "No la pasé bien, pero no siento rencor", recordó. A su vez, dio su opinión respecto de la personalidad de la ex presidente al describirla como "una persona de mucho carácter que se cierra mucho y es autoritaria en el ejercicio del poder". "Es difícil que la gente cambie pero puede haber madurado, su estrategia es ablandar su figura", agregó, al analizar la campaña del kirchnerismo de cara a las próximas elecciones.