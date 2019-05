Sergio Massa observó el video de Cristina Fernández anunciando que designaba a Alberto Fernández como su candidato a presidente y sonrió sin disimulo. Desde hace meses asegura que Cristina no sería candidata presidencial y acertó en un cálculo electoral que no estaba en los radares políticos. "Yo soy más candidato a presidente que ayer, yo voy a ganar las elecciones, y no es cierto que me paso al kirchnerismo", aseguró Massa a Infobae para enterrar las sospechas y las operaciones cruzadas que maltrataron los Whatsapp de los protagonistas más importantes de la clase política.