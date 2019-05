La decisión de Cristina obligará inevitablemente al Gobierno a revisar su estrategia. ¿Qué pasará ahora con las presiones internas? Esta semana Marcos Peña fue claro: "A un presidente no se lo somete a una interna", dijo. Fue la respuesta al presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, que no solo había pedido internas sino que también había puesto en duda la candidatura presidencial de Macri. "No hay que descartar que Macri no sea candidato, creo que tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades", había sido la frase-bomba del gobernador mendocino. Hasta ese momento, nadie se había animado a tanto. Pero empresarios y funcionarios venían insistiendo en la necesidad de discutir la fórmula presidencial del oficialismo. Sobre ese punto hay distintas ideas. Están por un lado los que aún creen que María Eugenia Vidal sería mejor candidata, los que buscan ubicar un vice radical, quienes pretenden un rival radical para las PASO como Martín Lousteau y, probablemente también, los que no saben lo que quieren pero por algún motivo se entretienen socavando el liderazgo de Macri. ¿Qué sucederá ahora?