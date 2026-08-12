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Reaprehenden a Alejandro “N” por abusar de su sobrina de 4 años: lo liberaron porque menor no dijo hora y lugar del ataque

En 2024 un juez lo absolvió por considerar insuficiente la declaración de la víctima de 4 años

El video presenta un fragmento de una audiencia judicial realizada en febrero de 2024 en un tribunal del Edomex, en el que se dictaminó la absolución de un Alejandro N acusado de agresión sexual contra una menor de 4 años en Atizapán, Estado de México. La decisión del juez Juan Manuel Martínez Vitela, se basó en la supuesta falta de precisión por parte de la menor al describir el lugar y la hora exactos de los hechos, pese a confirmarse el "tocamiento".

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La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que, en coordinación con autoridades del Estado de México, fue cumplimentada una orden de reaprehensión contra Alejandro “N”, quien es requerido dentro de un proceso penal por el delito de abuso sexual en agravio de una persona menor de edad.

La detención se concretó mediante un operativo coordinado entre agentes de la Policía de Investigación del Delito de Querétaro y elementos de investigación del Estado de México, quienes trabajaron para localizar al imputado en territorio queretano.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía de Querétaro, las labores de inteligencia y colaboración permitieron ubicar a Alejandro “N” y ejecutar el mandato judicial que se encontraba vigente.

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Tras ser reaprehendido, el acusado quedó a disposición de autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, institución que continuará con las diligencias correspondientes dentro del proceso penal.

Caso de abuso sexual contra una niña de cuatro años

Alejandro N
Reaprehensión de Alejandro N en Querétaro por parte de elementos de la FGJEM y FGE Querétaro por el delito de abuso sexual en contra de su sobrina de 4 años (@fiscaliaqro/X)

La reaprehensión cobra relevancia debido a que Alejandro “N” había sido absuelto en febrero de 2024 por un juez del Poder Judicial del Estado de México, en un caso relacionado con el abuso sexual de una menor de cuatro años.

Durante la lectura de aquella sentencia, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela determinó que existía insuficiencia probatoria para acreditar el delito y resolvió emitir un fallo absolutorio.

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Uno de los argumentos expuestos durante la audiencia fue que la menor no había podido precisar cuándo y a qué hora habría ocurrido la agresión.

“La consecuencia es que ante la insuficiencia probatoria para justificar el delito de abuso sexual, lo conducente es emitir fallo absolutorio al señor Alejandro”, señaló el juzgador durante la lectura de la sentencia.

La resolución generó cuestionamientos por parte de la familia de la víctima y de organizaciones defensoras de los derechos de niñas, niños y adolescentes, debido a los criterios utilizados para valorar el testimonio de la menor.

Madre de la víctima cuestionó al juez

Manifestación periferico norte Naucalli Naucalpan abuso Sexual
El 27 de febrero de 2024, familiares y grupos feministas se manifestaron en Periférico Norte, a la altura del Naucalli, por la absolución de Alejandro N, que fue señalado por el delito de abuso en contra de su sobrina de 4 años (especial)

Después de conocer la decisión judicial, Victoria Figueiras, madre de la menor, cuestionó directamente al juez sobre la valoración que hizo del testimonio de su hija.

“Usted vio a mi hija, ¿no le creyó?”, expresó la madre tras la lectura del fallo.

El juez respondió que sí había considerado creíble el relato de la niña respecto del tocamiento, pero señaló que la menor no había proporcionado información precisa sobre el lugar, el día y el horario en que habría ocurrido la agresión.

“Desde luego que le creí en el tema del tocamiento, pero su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día y el horario”, respondió Martínez Vitela.

La sentencia fue señalada como revictimizante por la familia de la menor y por organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las infancias, que cuestionaron los criterios utilizados durante el proceso.

Fiscalía de Querétaro destaca coordinación entre estados

Reaprehensión Querétaro FGJEM FGE Abuso Sexual Alejandro N
Reaprehensión Querétaro FGJEM FGE Abuso Sexual Alejandro N (@fiscaliaqro/X)

La Fiscalía de Querétaro destacó que la reaprehensión fue posible gracias a la coordinación institucional con las autoridades mexiquenses.

La Policía de Investigación del Delito de Querétaro participó en acciones de acompañamiento y colaboración con los agentes del Estado de México, con el objetivo de localizar al imputado y hacer efectiva la orden judicial.

Con la reaprehensión de Alejandro “N”, las autoridades mexiquenses podrán continuar con el proceso penal correspondiente y determinar las acciones legales que procedan conforme al mandato judicial vigente.

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