En la ronda de reuniones que mantuvieron Braun, Scaglione y los diputados figuró una visita al Center for Strategic and International Studies (CSIS), un influyente think tank de los partidos republicano y demócrata con sede en Washington, también hubo una reunión en el Departamento de Estado y otra en el Departamento del Tesoro. A lo largo de todos esos encuentros se habló de la crisis económica en la Argentina, de las reformas encaradas por Mauricio Macri, del apoyo de Trump al país para ingresar a la OCDE y de la crisis de Venezuela. Pero también surgió un tema reiterado que fue el de la velada advertencia de Estados Unidos sobre el avance tecnológico de China y de la estación espacial de los chinos instalada en Neuquén que depende del Ejército Popular de Xi Jinping.