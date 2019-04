Titulado "No me olvides. La lucha continúa", el póstumo primer disco de Santiago Maldonado expresa su real postura frente a la clase dirigente y política argentina. En el tema "Santa Blasfemia", el tatuador nacido en la localidad de 25 de mayo, grita por "la revolución" y se autodefine como un "nihilista" y un "hechicero que no está casado, no tiene un trabajo asegurado y que no viene a arrepentirse de sus pecados".