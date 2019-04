Sin embargo, el buen diálogo que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, mantuvieron con el mítico Nosiglia no abordó la integración de la fórmula, sino que se analizó la coyuntura económica y las perspectivas para los próximos meses. También se discutieron las alternativas de la competencia electoral, buscando definir si Cristina Fernández de Kirchner se presentará o no como candidata, y las chances que puede tener Roberto Lavagna para crecer. "Todavía no tiene candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, si eligiera un candidato de perfil bien peronista, su candidatura podría funcionar, pero aún no lo tiene", se comentó.