En diálogo con Infobae, el embajador español Sandomingo dijo que "es verdad que esta visita se produce en un momento quizás no excesivamente propicio para plantear nuevas iniciativas en materia económica, pero no es menos cierto que independientemente de las circunstancias, siempre se puede trabajar -y así se hará ahora-, en la creación de condiciones que permitan superar situaciones no propicias". Sandomingo agregó que "la relación entre España y Argentina va mucho más allá y es mucho más profunda que la relación económica y comercial".