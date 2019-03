"No, terminantemente no", contestó el ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Y desarrolló: "Dije hace poco tiempo que el tema de la corrupción y de la justicia no tienen que ser objeto de una campaña y de una presión mediática, esto no implica que uno no deba ocuparse de la corrupción. Uno tiene que tener equipos y demás para combatir esto que es un flagelo, pero los casos individuales, los presentes y los futuros quedan en mano de la Justicia sin intervención posterior sobre el último eslabón posible".