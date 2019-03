Uno de sus últimos cumpleaños lo pasó en España, invitado por el Club de Madrid donde compartía un espacio de debate con otros ex presidentes como el chileno Ricardo Lagos. Coincidió en ese viaje con su ex ministro de Economía, del grupo de jóvenes que contribuyeron a su triunfo en el 83, Jesús Rodríguez. Becado por la Fundación Carolina, el ex diputado visitaba el Instituto Complutense de Estudios Internacionales y fue a escuchar la disertación del ex presidente argentino justo un 12 de marzo. Después se fueron a comer acompañados por uno de los hijos de Alfonsín.