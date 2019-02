La secuencia, según consta en la denuncia, comenzó el 2 de noviembre de 2016, cuando otro vecino del country, Alejandro Morilla, se comunicó con Traficante para decirle que D’Alessio quería verlo. La reunión se hizo en el domicilio del supuesto agente de la DEA. “Al llegar me informa que hay toda una investigación contra mi en la cual me investigarían supuestamente junto a otros por irregularidades con la supuesta mafia de los contenedores, y por tal razón, a fin de mejor mi situación, también supuestamente, me ofrece eliminar la evidencia que según el nombrado me vinculan“, describió Traficante.