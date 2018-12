La semana pasada, con otra composición, el TOF resolvió hacer lugar (por dos votos a uno) a otorgarle la excarcelación a Boudou, por entender que –después del fallo del juez Ariel Lijo en la causa conocida como Ciccone 2 en donde no se habían dictado prisiones preventivas- ya no había riesgos de entorpecer la investigación. Las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti también dijeron que Boudou no tenían vínculos con el gobierno de Mauricio Macri y que, por su rol de opositor, no correspondía aplicar en este caso la denominada "doctrina Irurzun".