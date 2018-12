"No podemos vivir en una sociedad en la cual si queres pasar por acá me tenes que dar tanto y si no, no pasas", resaltó Macri durante sus palabras. Un rato antes, su hermano Gianfranco, recién llegado de los Estados Unidos, había presentado un escrito ante el juez Claudio Bonadio en el que negó haber pagado coimas durante la anterior gestión.