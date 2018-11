Enmarcada en importantes medidas de seguridad, la reunión bilateral de Macri con Trump, de la que aún no trascendieron demasiados detalles, fue una de las últimas en confirmarse. No tendrá ni mensaje a los medios, ni mucho menos la posibilidad de preguntas por parte de los periodistas nacionales y extranjeros. Aún no está definido el horario del encuentro. Sí está claro que será reservado; sólo habrá un saludo protocolar para la prensa en el Salón Blanco.