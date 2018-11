En estricto off, el funcionario de la Ciudad se animó a ir un poco más allá al señalar que las principales fallas de seguridad del sábado no fueron de los efectivos de la Policía de la Ciudad sino de miembros de la Prefectura, fuerza que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. Por las dudas, a la ministra nacional también se le recomendó mantenerse alejada de los micrófonos durante las horas más calientes.