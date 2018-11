Por lo demás, el discurso fue muy ambicioso en referencias a fenómenos variados y complejos. Cristina se refirió a la diferencia esencial entre los animales y los seres humanos: "Los gatos son todos gatos, los perros son todos perros, las yeguas son todas yeguas. Pero los seres humanos no, los seres humanos necesitamos sentirnos diferentes para ser. Si no sos diferente al otro, no sos". También explicó el origen del nazismo. "Hitler llegó al poder en Alemania por las condiciones humillantes que los aliados les impusieron a los alemanes por el tratado de Versalles, no por la inflación". Dio su versión sobre la caída del muro de Berlín: "¿Ustedes creen que fue porque los Estados Unidos tenían más poderío económico? ¡No! Se cayó porque la gente del otro lado quería vivir y consumir lo que se consumía de este lado". Y comparó lo que ocurre en las democracias actuales con algunos métodos que se aplicaban en Alemania Oriental: "Estamos en una sociedad donde a través de los medios digitales te estudian como rata de laboratorio y te mandan a tu computadora lo que vos querés escuchar. Es cierto que no es igual a lo que contaba la película La Vida de los Otros, pero, ¿no se parece demasiado a La Vida de los Otros?".