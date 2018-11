El extenso escrito posee 250 páginas y está titulado "To Our Compas In Buenos Aires" ("Para nuestros 'compas' de Buenos Aires"). Su contenido está separado en tres grandes capítulos: "Antes de la Cumbre", "Durante la Cumbre" y "Después de la Cumbre", y se basa de manera minuciosa en todo lo sucedido en el G20 de Hamburgo durante una semana del mes de julio de 2017. La intención de los autores es dar un marco, compartir tácticas de despliegue y preparar a los futuros manifestantes ante el accionar de las fuerzas de seguridad durante el evento.