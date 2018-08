A finales de julio la jurista por la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, donde tuvo que dar explicaciones sobre varios temas, entre ellos, su relación con el Jefe de Estado. "Mi vinculación con el Presidente es netamente laboral. Lo conocí en 2009, en actos protocolares, y después ha habido reuniones de trabajo pero no solo conmigo sino con otros colegas. A su esposa (Juliana Awada) no la conozco, no la he tratado. La he visto en algunas cenas y la he saludado", aseguró la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).