"Mi vinculación con el Presidente es netamente laboral. Lo conocí en 2009, en actos protocolares, y después ha habido reuniones de trabajo pero no solo conmigo si no con otros colegas. A su esposa (Juliana Awada) no la conozco, no la he tratado. La he visto en algunas cenas y la he saludado", aseguró la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño ante una de las preguntas del senador Mario Pais. La versión instalada en los ambientes político y judicial daba cuenta de supuestos acercamientos entre la mujer y el jefe de Estado en el gimnasio que frecuentaba con Awada cuando era jefe de Gobierno.