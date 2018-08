Ante la sorpresa de Fantino por los gritos y la actuación exagerada, Casero continuó: se tapó los oídos mientras gritaba "¡Flaaaaan!" una y otra vez, simuló golpear un bombo como si estuviera en una manifestación, y hasta se le escapó una grosería: "¡La chota, papá!". Y siguió:"¡Hijo de puta, no nos da flan!"; "No anda la heladera, está todo quemado y no anda la heladera".