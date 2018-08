-En uno de los mensajes (navales) se dice 'Por entrada de agua de mar al sistema de ventilación se produce el incendio'. Esto quiere decir que entro agua, y si entró agua de mar tiene que haber pasado por la famosa válvula E19. Ahora ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se acumuló agua ahí? Tenemos diferentes teorías, Excepto que se encuentre el buque, y que se pueda llegar hasta ese lugar para ver si la válvula está abierta o está rota, las teorías van desde que la válvula quedó mal cerrada cuando zarparon de Ushuaia, porque es una válvula que se cierra al zarpar. No se toca, cuando el submarino va a zarpar, como en los aviones se hacen una serie de chequeos, de pruebas, y de preparación de mecanismos. Esta válvula se cierra cuando se va a zarpar y no se toca más. Excepto en casos muy imprescindibles, hasta llegar otra vez a puerto. El agua tiene que haber entrado por ahí. Hay alta probabilidad que el agua de mar entró por ahí. Es la única válvula que se cierra de manera mecánica. El indicador "abierto o cerrado" también es mecánico. Si bien hay varios que chequean cuando pasan por ahí, puede haber quedado mal cerrada porque quien la tiene que cerrar, cerró hasta que se puso dura, como una canilla, como un grifo, pero quedó un poquito abierta y entonces fue entrando agua de a poco, y ese de a poco, no generó problema hasta que los agarró el temporal y el agua que había en el balcón de baterías armó el corto circuito con las baterías al tocar dos conductores diferentes y ser agua salada.