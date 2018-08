La ex presidente será indagada el 13 de agosto. También fueron citados, entre otros, el ex ministro Julio De Vido, su secretario, José María Olazagasti, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y el secretario general de la Presidencia y luego jefe de los espías Oscar Parrilli. Todos aparecen nombrados en los cuadernos donde Centeno hizo una bitácora de la corrupción.