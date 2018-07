Ante las consultas, el especialista explicó que no dejó constancia de su supuesta escucha radial en el libro de guardia porque al no concretarse el contacto consideró que no era necesario. Sin embargo, al regresar a su puesto y ante las primeras noticias sobre la desaparición de la nave quiso dejar constancia. "Hubo varios intentos de comunicarse, lo hicieron al menos una vez por cada frecuencia", reiteró.