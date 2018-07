"Sé que cuando hay una turbulencia aquéllos que tenemos más responsabilidad recibimos críticas o presiones, viene con el cargo", dijo ayer por la tarde en diálogo con Infobae. Y consultado acerca de si el cargo le está pesando, o le pesó en algún momento, simplemente comentó que "el peso viene con la responsabilidad de que las cosas salgan bien, no tanto porque me critiquen o no".