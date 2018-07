"Y cuando digo nadie, digo mi esposa, mis hijos, mis abuelos, nadie. Si yo decidí ser donante, disponer de mi cuerpo luego de la muerte, nadie tiene derecho a vulnerar esa presunción. A mí me ha pasado, por eso lo importante es contar experiencias muy puntuales. Operativos de trasplantes de órganos frustrados porque apareció una abuela diciendo que era testigo de Jehová, y en función de sus creencias no podía realizarse esa donación. Son creencias de la abuela, no del donante", destacó el salteño.